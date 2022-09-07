جمارك ميناء الغردقة تضبط محاولة تهريب بندقية مفككة و2 منظار وكمية من الطلقات

تمكن رجال جمارك ميناء الغردقة البحري برئاسة صلاح السيد مدير إدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب بندقية خرطوش مفككة وتلسكوب و2 منظار وكمية من الطلقات بالمخالفة للقوانين.
ففي أثناء إجراءات إنهاء تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى على العبارة القاهرة اشتبه مروان السيد فى أحد الركاب المصريين بساحة تفتيش السيارات التريبتك .
وبالعرض على صلاح السيد مدير الاداره قرر تكليف أحمد عبدالرحيم وبهاء الدين ربيع تحت إشراف عمرو عاطف رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود بندقية خرطوش مفككة وتلسكوب يتم تركيبه على البندقيه و٢ منظار و٩٧٠ طلقة خرطوش مخبأة بجانب موتور السيارة التريبتك .
قرر عبدالعال نعمان أبو زيد مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 6 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .
وقام بالتحريز لجنة من محمد عرفات ومصطفى عبدالرسول بحضور وليد زيادة بالأمن الجمركى .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاج والبحر الأحمر بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .