سيـــاســة

جمارك منفذ قسطل تضبط محاولة تهريب عدد من عبوات كريم تفتيح البشرة

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
السيد فؤاد 10:15 م, الجمعة, 11 مارس 22 10:15 م, الجمعة, 11 مارس 22

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تمكن موظفو الجمارك بالوردية الأولى بمنفذ قسطل البرى برئاسة خالد أحمد عيسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من عبوات كريم تفتيح البشرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من السادة كل من الرائد اسلام حرزالله رئيس وحدة البحث الجنائي ومصطفى عويس مسئول الأمن الجمركى بالاشتباه فى قيام م . ا . ص سودانى الجنسية بتهريب كمية من عبوات الكريمات حال سفره إلى السودان.

بالعرض على خالد أحمد عيسى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من إكرامي عبدالراضى وأحمد محمود مصطفى مأمورى الحركة لتفتيش الراكب وأمتعه الشخصية فتبين وجود 198 لفة بكل منها 12 عبوة بإجمالى 2376 عبوة كريم ميلانوفرى لتفتيح البشرة مخبأة داخل كراتين الفاكهة .

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قرر أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وقام بتحرير المحضر أحمد جميعى .

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بالصاله الموسمية بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد حسن الحكش مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

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ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جده على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 2672 اشتبه محمد مكاوي مأمور اللجنة الجمركيه فى راكب مصرى قادم السعودية نظرا لارتباكه .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تكليف عماد محروس مأمور تفتيش الركاب ومحمد عبد الوهاب رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 3000 شريط بنادول إكسترا وأدفانس ونايت بين طيات الملابس داخل حقائبه .

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قرر أحمد حسن الحكش مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 59 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للخدمات الامنية بتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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بقلم السيد فؤاد

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