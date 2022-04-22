تمكن موظفو الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كاميرات مراقبة وكمية من “باروكات” وخصلات الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم ٢٠۷ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة 1975 .
فبناء علي مذكرة مشتركة مقدمة من النقيب احمد مدكور وكيل مباحث المنفذ وإبراهيم عمرمحمد مسئول الأمن الجمركي بمنفذ قسطل البري مفادها اعتزام الراكب ع . م. ر مصري الجنسية القادم من السودان تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.
وبالعرض علي محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من أحمد ابراهيم مأمور التعريفة وبهاء صلاح وحسن عبدالمقصود مأموري الحركة لتفتيش امتعة الراكب باشكال مختلفة علي هيئة مفتاح سيارة ومشبك ومنبه ساعة ومدخل كابل وانذار حريق وبوردة وجهاز مضاد للتجسس وبطارية مقوية للإشارة .
وفى المحاولة الثانية قامت نفس اللجنة بضبط عدد من “باروكات” وخصل الشعر بوزن اجمالي حوالي 20 كيلو جرام مخبأة بداخل جسم أتوبيس قادم من السودان قيادة السائق ش . س. م مصري الجنسية .
وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و267 ألفا و400 جنيه وقرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك اسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 6 و 7 لسنة 2022 وحرره أحمد إبراهيم وحسن عبدالمقصود .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وأشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية بالبلاد وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.