جمارك منفذ قسطل البري تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 م وتعديلاته وقانون الجمارك المصرية رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فبناء على مذكرة مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر مسئول الأمن الجمركي بمنفذ قسطل البري والنقيب أحمد مدكور وكيل مباحث المنفذ مفادها اعتزام ع . ح. ع مصري الجنسية سائق أتوبيس تهريب كمية من الأدوية البشرية داخل الاتوبيس رقم ( 1794 ) أثناء مغادرته الي دولة السودان بقصد اخفائها وتهريبها عن أعين رجال الجمارك .
وبالعرض علي محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد محمود مأمور التعريفة وبهاء صلاح ومحمود أبو النصر ومحمد محمود مأموري الحركة لتفتيش الأتوبيس فتبين وجود 5300 علبة ميلانوفري كريم موضعي 30 جم و800 علبة ميلانوفري كريم تفتيح البشرة 20 جم .
وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 366 ألف جنيه .قرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك اسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2022 .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية بالبلاد وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.