جمارك منفذ قسطل البري تضبط محاولة تهريب 34 هاتف محمول

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولي بمنفذ قسطل البري برئاسة خالد أحمد عيسي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة للقوانين..

فبناءا علي اخبارية سرية مشتركة مقدمة من كلا مصطفي محمود بالأمن الجمركي ووحدة البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد خليفه مفادها اعتزام ف. م. س سائق أتوبيس سوداني الجنسية تهريب عدد من الهواتف المحموله بالأتوبيس قيادته حال قدومه من السودان .

وتم تشكيل لجنة جمركية من رأفت موسي واسلام عبد الرحمن وأحمد محمود مأموري الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 34 هاتف محمول مخبأة داخل أماكن يصعب الوصول إليها بالأتوبيس قيادته، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 204 ألف جنيه .

قرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 لسنة 2022 وحرره عبد السلام عادل مأمور الحركة .

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .