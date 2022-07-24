جمارك منفذ قسطل البري تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥م وتعديلاته وقانون الجمارك المصرية رقم ٢٠۷ لسنة ٢٠٢٠م ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.
فبناء على مذكرة مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر مسئول الأمن الجمركي بمنفذ قسطل البري والنقيب أحمد مدكور وكيل مباحث المنفذ مفادها اعتزام السائق م. ع . ع مصري الجنسية تهريب كمية المستلزمات الطبية داخل السيارة رقم 6724/7563 قادمة من السودان .
وبالعرض علي محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة جمركية من أحمد محمود ابراهيم مأمور التعريفة وبهاء صلاح ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود ومصطفي عبدالفضيل مأموري الحركة لتفتيش السيارة فتبين وجود 1430 دباسة يتم استخدامها في إجراء العمليات الجراحية الخاصة بتكميم المعدة مقاسات مختلفة .
وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 5 مليون و 720 ألف جنيه
قرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة 2022 وحرره حسن عبدالمقصود أحمد.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.