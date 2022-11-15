جمارك منفذ قسطل البري تحبط تهريب 188 قرصا مخدرا

تمكن موظفو الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ قسطل البري برئاسة خالد أحمد عيسي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة للقوانين..
فبناء على إخبارية مقدمة من وحدة البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد خليفة مفادها محاولة أ . ش سائق أتوبيس سوداني الجنسية تهريب كمية من الاقراص المخدرة .
وتم تشكيل لجنة من كلا من إسلام عبد الرحمن ومحمد فاضل لتفتيش الأتوبيس فتبين وجود ١٩ شريطا مرقوما عليها parkinol بإجمالي ١٨٨ قرصا بداخل كيس أسود اللون مخبأة بالمقعد بجوار باب الأتوبيس .
وقرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ وحرره عبدالسلام عادل .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.