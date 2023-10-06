جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش المخدر

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك ركاب مطار شرم الشيخ الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من أسطنبول تم الاشتباه فى راكبة إيطالية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات علي شكل مطحنة وبعض الزجاجات.

تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكبة، فتبين وجود 6 زجاجات بداخلها سائل يشتبه أن يكون لزيت الحشيش المخدر ومطحنة خاصة بطحن المواد المخدرة مخبأة بين طيات ملابسها الشخصية وأسفل قاع الشنطة بمكان يصعب الوصول إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.