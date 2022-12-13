جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن موظفو الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى من ضباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففي أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من اسطنبول اشتبه أحمد مهران مأمور اللجنة الجمركية في راكب إسباني الجنسية نظرا لارتباكه.
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد شلبي مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات لبذور متماثلة الحجم.
وبالعرض علي أحمد سليم مدير الإدارة قام بتكليف أحمد أبو زيد بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ما يقارب 3.5 كجم (ثلاثة ونصف كيلو جرام من بذور نبات الماريجوانا المخدر و3 جرامات من نبات الحشيش المخدر و8 عيدان من أعواد البخور المخلوطة بالمواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية داخل طيات ملابسه.
قرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة العامة لجمارك الفروع بجنوب سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك وسلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.