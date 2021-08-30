جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولات تهريب لأدوية ومستلزمات طبية و8 خناجر

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

ضبطت جمارك مطار شرم الشيخ محاولات تهريب لأدوية ومستلزمات طبية و8 خناجر .

وتمكن موظفي جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من تهريب كمية من المستلزمات الطبية وعدد من علب الأدوية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طيران بيجاسوس القادمة من أسطنبول استوقف عبد اللطيف الحسيني مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وبالعرض على أحمد سليم مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول قام بتكليف عبدالله مختار مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فى حضور أسامة عبدالظاهر مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود كمية فتبين وجود قاع سحرى به 115 كيس من الشاش المستخدم في العمليات الجراحية والذى يساعد على إلتئام الجروح .

أما المحاولة الثانية فكانت لراكب مصرى قادم على نفس الرحلة تم الاشتباه به نظرا لقصر المدة وتعدد سفرياته وقام بتفتيشه ذاتيا أحمد سليم مدير الحركة ومحمد شقران رئيس قسم الأمن الجمركى فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية منها 10 علب من دواء Samsca مخبأة على جسده وهو عقار باهظ الثمن يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من نقص الصوديوم في الدم وحماية مرضى الكُلى من الفشل الكُلوي .

قرر أيمن شملول مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 21 و 22 لسنة 2021 ضد الراكبين بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك لشئون مطار شرم الشيخ الدولي ومجدي ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

وفي السياق ذاته، تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثانيه بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الخناجر ذات النصل المعدنى الحاد المدبب بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائر الخطوط الجوية العربية رقم ٦٢٧ القادمة من الشارقة اشتبه حسن شرف المعين علي لجنه الخط الاخضر فى راكب مصرى قادم من الشارقة يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول ويبدو عليه علامات القلق والارتباك .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل اشياء يستحق عليها رسوم جمركيه أو أشياء ممنوعه أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفه مجدى عزت مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة والذى أكد الاشتباه ووجود كثافات متماثلة .

وبالعرض على محمد أمين مدير الحركة والمشرف على الصالة الخضراء قام بتكليف شيماء على بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود فعثر 8 خناجر ذات نصل معدنى حاد ومدبب مختلفة الأحجام والأشكال .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى