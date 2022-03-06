جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أمير مباشر مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا اشتبه اشتبه مصطفى الفقي مأمور الجمرك المعين على اللجنة في راكبتين تحملان الجنسية الألمانية تحاولان الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالهما عما اذا كانتا تحملان معهما بضائع اجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابتا بالنفي ، وبتمرير حقائبهما علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة بيشوي سامح مأمور الفحص تلاحظ وجود شرائط أدوية .

وبالعرض على أمير مباشر مدير الإدارة قام بتكليف محمد الخولي بتفتيش الحقائب فتبين وجود 4 علب بداخل كل منها 10 شرائط بكل شريط 10 أقراص وشريط به 9 أقراص بإجمالى 409 قرص من عقار الترامادول .

و قرر محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع بسيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2022 ، وقام بتحريز المضبوطات لجنة من مصطفى الفقي واحمد محمد موسي ومحمد حزمان تحت إشراف محمد فاروق مدير ادارة وبحضور أحمد شبل من الأمن الجمركي

يأتى تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.