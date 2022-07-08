جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبدالنبى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لاحكام قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته .

ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة طائرة خطوط بيجاسوس اشتبه أحمد محمد عادل مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من تركيا .وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه أية ممنوعات أو بضائع أو أشياء يستحق عليها ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد محمد على أبوالمعاطى وعبد الرحمن ابو بكر رزق مأمورى الفحص فأفادا بوجود كثافات مختلفة على شكل شرائط دوائية.

وبالعرض على عبدالمجيد مصطفى رئيس قسم تفتيش الركاب والمشرف على صالة الوصول قام بتكليف عمرو محمد مبروك مأمور جمرك التفتيش بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 323 قرص من عقار الترامادول والكونترمال واللاريكا المخدرة و7 زجاجات كونترمال مخدر مخبأه بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصه بالراكب .

وقرر محمد يوسف عبدالنبى مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 15 لسنة ٢٠٢٢ .وتم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة مكونه من أحمد محمد موسى وعمرو نادى ومصطفى رسمى .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .