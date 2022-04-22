تمكن موظفو جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمود فتحي شلبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وتذاكر الكوكايين بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول تركيا اشتبه حاتم سالم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب هولندى الجنسية أثناء محاولة الخروج من باب اللجنة الجمركيه نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أجنبية ممنوعة أو مستحقة لسداد الضرائب والرسوم الجمركية أجاب بالنفي، وبالعرض على محمود فتحي شلبي مدير الجمرك قرر تكليف السيد عبد النبى بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وكذلك حقيبة الراكب بعد مرورها على جهاز الفحص بالأشعة مأمور الجهاز محمود شحاتة إشراف احمد حمدى مدير الإدارة.

وقد أسفر التفتيش عن وجود عدد 28 قرص اسكتازى و30 قرص ترامادول و2 تذكرة كوكاين مخبأة داخل الجوارب والمحفظة.

وقرر محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع جنوب سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2022 وقام بتحريز المضبوطات أحمد مهران وحسام مصطفى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.