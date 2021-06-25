اقتصاد وأسواق

جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تحبط محاولة لتهريب كمية من الأقراص والكبسولات المخدرة

بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
السيد فؤاد 3:18 م, الجمعة, 25 يونيو 21 3:18 م, الجمعة, 25 يونيو 21

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تمكن موظفو جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة لتهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى ثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط “pc 632 بيجاسوس” القادمة من صبيحة اشتبه مصطفى الفقى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من باريس ترانزيت – أسطنبول – شرم الشيخ حيث لاحظ ارتباكه الشديد .

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وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة” X-RAY” بمعرفة أبوالقاسم عبدالحكم مأمور الفحص فتلاحظ لديه وجود أجسام معتمة داخل الحقائب .

كما تم تكليف سلام لطفى مأمور التفتيش بحضور ربيع أحمد مدير ادارة الأمن الجمركى لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكب فتبين وجود 41 شريط أقراص وكبسولات بعدد 405 أقراص وكبسولات عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل .

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وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونة من أحمد عبدالحى ومصطفى الفخرانى ومحمد عادل وفى حضور محمود أبوالعباس رئيس قسم الشئون القانونية .

وقرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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بقلم السيد فؤاد

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