جمارك مطار سوهاج تضبط 120 ألف جنيه

كتبت مها أبوودن ضبط رجال جمارك مطار سوهاج برئاسة ربيع محمد سليمان مدير الجمرك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار سوهاج محاولة تهريب 120 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذي

كتبت مها أبوودن

ضبط رجال جمارك مطار سوهاج برئاسة ربيع محمد سليمان مدير الجمرك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار سوهاج محاولة تهريب 120 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجراءت تفتيش الركاب المسافرين إلى الأردن على رحلة طائرة إير كايرو رقم 213 تم الاشتباه في الراكب ن . ب . ب . م صاحب شركة استيراد وتصدير من المنيا مسافر إلى عمان.

وتم تكليف رئيسى قسم تفتيش الركاب بتفتيش حقائبه، حيث تبين وجود مبلغ 120 ألف جنيه مصرى مخفاة داخل حقيبته بين طيات الملابس.

قرر عبدالمالك عبدالراضى، مدير عام جمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى.

وتم التصالح وتنازل الراكب عن المبلغ وتم تسليمه مبلغ 5 آلاف جنيه المسموح بها قانونا.