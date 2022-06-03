جمارك مطار سوهاج تضبط محاولتي تهريب بندقية ضغط هواء وعدد من عبوات مستحضرات التجميل

تمكّن رجال جمارك مطار سوهاج الدولي، برئاسة ممدوح عبد الشافي، مدير إدارة الجمرك، من ضبط محاولتي تهريب بندقية ضغط هواء وعدد من عبوات مستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة طائرة خطوط ويز أوزو، ورحلة طائرة خطوط الجزيرة القادمة من الكويت تم الاشتباه في الراكبين المصريين الأول ا. ه، والثانى ر. س. ص.

وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بهما تبيَّن وجود بندقية ضغط هواء مستعملة وعدد من عبوات مستحضرات التجميل (بروتين الشعر) داخل حقائبهما.

واشترك في الضبط كل من عبد الرحمن نبيل وأبو زيد خلف وناصر جمال مأموريْ تفتيش الركاب، وحسام الدين محمد حامد رئيس قسم تفتيش الركاب، وهبة حنفي مأمور الأمن الجمركي، وخالد محمد وشريف أحمد مأموري الفحص، وحسن علي أبو الفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة.

وقرَّر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضريْ ضبط جمركي.

كما تمكّن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة الخطوط القطرية استوقفت هبة مصطفى مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر طبيب أسنان مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة كل من علي محمد الصعيدي مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كميات مما يشتبه بأن تكون أدوات ومستلزمات طبية.

وقام وائل محمد إمبابي، مدير الجمرك، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبيّن وجود 727 كيسًا ووحدات بها كميات من أدوات ومستلزمات طب الأسنان غالية الثمن داخل حقائب الراكب.

قرر أحمد عبد الهادي عبد البصير، مدير الإدارة الرابعة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 74 لسنة 2022 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدي هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الوطني الجمركي بتشديد الرقابة على كل المواقع الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب التهرب الجمركي.