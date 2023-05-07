جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب 2 سبيكة ذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافي مقلد مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب 2 سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طيران الجزيرة القادمة من الكويت اشتبه أحمد علي أبوكريشه مأمور تفتيش الركاب وهشام الأحمر مأمور مكافحه التهرب الجمركي في راكب مصرى الجنسية نظرا لارتباكه.
وتم عرض الراكب علي جهاز فحص الأفراد بمعرفة السيد عياد رئيس قسم الفحص تحت إشراف حسن علي أبوكريشة مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات أسفل منطقة البطن .
وتم تكليف أحمد على مأمور الجمرك وهشام الأحمر مأمور مكافحة التهرب الجمركي بتفتيش الراكب ذاتيا فتم العثور علي عدد 2 سبيكة وزن كل واحدة 250 جرام بإجمالي وزن 500 جرام مخبأة على جسدة داخل حزام أسفل ملابسه الداخلية .
وتم تشكيل لجنه لتفتيش أمتعة الراكب من مني خلف ودعاء خليل مأموري التفتيش ورشا لطفي مأمور الأمن الجمركي فلم يتم العثور على شيئ .
قرر الأستاذ محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2023.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .