جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب 125 ألف جنيه

مها أبو ودنضبط رجال جمارك مطار سوهاج، برئاسة ربيع محمد سليمان، مدير الجمرك، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار سوهاج، محاولة تهريب 125 ألف جنيه مصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفي

مها أبو ودن

ضبط رجال جمارك مطار سوهاج، برئاسة ربيع محمد سليمان، مدير الجمرك، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار سوهاج، محاولة تهريب 125 ألف جنيه مصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين إلى الأردن على رحلة طائرة إير كايرو رقم 213 تم الاشتباه في الراكب “م . أ . ح”، صاحب شركة استيراد وتصدير من بنى سويف، المسافر إلى عمان، ويحمل حقيبتى سفر، وبتفتيش حقائبه تبين وجود مبلغ 125 ألف جنيه مصرى مخفاة داخل جيوب البنطلونات بالحقيبتين.

وقرر عبد المالك عبد الراضى، مدير عام جمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنة 2017 ورفض الراكب التصالح.