جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب مستلزمات طبيبة

تمكن رجال جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 و قانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية تم الاشتباه فى راكب مصرى الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود 580 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان مخبأة داخل حقائبه فى أماكن يصعب الوصول إليها.

قام بالضبط عمرو السيد أحمد مدير حركة تفتيش الركاب وعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة وحسن أبو كريشه مدير أدارة الفحص بالأشعة ورشا لطفى بالأمن الجمركى وأحمد على مصطفى مأمور تفتيش الركاب وأحمد جمال مصطفى مأمور الفحص.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 400 ألف جنيه.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 لسنة 2023 وحرره معتز أبو الفتوح بالشئون القانونية بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وفي السياق ذاته، وأثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك بريد ايجيبت اكسبريس فيديكس بالوردية المسائية علة رحلة مصر للطيران علي طرد وارد من بلغاريا مثبت أن الفاتوره والبوليصه الخاصه بالطرد تم ضبط أقراص مخدرة كان يتم تهريبها.

وكان يحتوي الطرد علي هدايا ومستلزمات شخصية وعند الفحص والمعاينه لمحتويات الطرد تم الاشتباه في أحد الهدايا داخل الطرد نظرآ لاختلاف الوزن والحجم عن باقي المحتويات، وتبين وجود ما يشبه أشياء متخفية داخل محتويات الطرد.

وبالفحص الدقيق لمحتويات الطرد وجد مخباء داخل جسم الهدايا عدد ألف قرص دواء وعبوات أدوية فارغة وذلك بقصد التهرب من جهات العرض ومن الرسوم الجمركيه المستحقه قانونا .

وعليه تم عرض المضبوطات علي هيئه الدواء المصريه بمطار القاهره الجوي والتي أفادت أنه غير مسموح بدخول تلك الأدوية المهربة والمغشوشة داخل البلاد حفاظا على الصحة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وجمال عزت النمر مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى الجنوبيه بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .