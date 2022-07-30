جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الجمرك، من ضبط كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة خطوط العربية رقم 413 اشتبه أحمد علي أبو كريشة مأمور تفتيش الركاب فى الراكب م . ف . م مصري الجنسية.
وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جمال شعيب مأمور الفحص وحسن علي أبو كريشة مدير إدارة الفحص بالأشعة فتبين وجود كثافات وأشياء متماثلة ومعتمة.
وبالعرض على عاطف عبدالشافي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة برئاسة فيصل أبو عميرة مدير الحركة وعبدالباسط العويضي وأحمد محمد أمين وحكم حافظ مأموري الجمرك لتفتيش الحقائب بحضور أحمد حسن الغرابلي مأمور مكافحة التهرب الجمركي وهبه حنفي مأمور الأمن الجمركي فتبين وجود 1800عبوة وزجاجة من أدوات ومستحضرات التجميل منها (زيوت وكريمات وبلسم وسيرم للشعر وكريمات للجلد وواق للشمس وبخاخ مثبت للمكياج وبودرة للوجه والحواجب وغسول للوجه ومزيل للمكياج وماسكرة ومصحح للحواجب وإيشادو وأقلام كحل وأقلام روج وعطور وبخور.
وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 392 ألف جنيه.
وقرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2022.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.