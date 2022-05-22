جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب كميات من السجائر الإلكترونية وعبوات الأدوية ومستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بجمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الجمرك ، من ضبط محاولة تهريب السجائر الإلكترونية ومستلزماتها وعبوات الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.
ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار أبوظبي على رحلة طائرة وييز إير للطيران اشتبه عصام بلال مأمور المكافحة وحنان طلعت أمن جمركي وباسم بطرس مأمور تفتيش الركاب في أحد الركاب .
وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أو أية ممنوعات أجاب بالنفي.
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة السيد عياد مأمور الفحص وحسن أبوكريشة مدير إدارة الفحص فأفادا بوجود كثافات على شكل علب متشابهة .
وقام عاطف عبدالشافي مدير الجمرك بتكليف عبدالباسط العويضي مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب ، فتبين وجود 370 عبوة سجائر إلكترونية ومستلزماتها وأدوية لعلاج السكر والجهاز الهضمى ومعقمات للعين وكريمات للبشرة مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب.
وقرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 15 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري قابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأقصر والفروع أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.