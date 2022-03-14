اقتصاد وأسواق

جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب عدد من المستلزمات الطبية

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
السيد فؤاد 3:56 م, الأثنين, 14 مارس 22 3:56 م, الأثنين, 14 مارس 22

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تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبدالشافي مدير جمرك مطار سوهاج الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة وييز إيير القادمة من أبو ظبي اشتبه عبدالباسط العويضي مأمور تفتيش الركاب ورمضان بادي رئيس قسم الأمن الجمركي فى راكب مصرى قادم من الإمارات، وبسؤاله عن وجود بضائع محظورة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفي.

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وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف الخطيب ومصطفي عزوز مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير إدارة الفحص فتبين وجود كثافات وأشياء ذات ألوان داكنة.

وتم تشكيل لجنة من عبدالباسط العويضي وناهد عطا وأحمد حسن الغرابلي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 265 دباسة يتم استخدامها في إجراء العمليات الجراحية لتكميم المعدة.

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قرر محمد متولي مديرعام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 5 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابه على جميع المواقع الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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بقلم السيد فؤاد

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