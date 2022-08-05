جمارك مطار سوهاج الدولي تضبط عددا من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من التبغ الخام بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.
ففى إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة خطوط شركة طيران العربية اشتبه رمضان محمود بادى مأمور الأمن الجمركى وأحمد سامح الشريف مأمور جمرك تفتيش الركاب فى الراكب م . م . م مصرى الجنسية.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.
وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة السيد عياد وناصر أبوالوفا مأمورى الفحص تحت إشراف حسن على الفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة.
وتم تشكيل لجنة جمركية من محمود الضبع وأحمد حسن تحت إشراف محمود أبو المواهب رئيس الوردية لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 39 سيجارة إلكترونية و80 مبسم خاص بالسجائر الإلكترونية و8 مدواخ ( بايب) وجود 17 علبة منظف مدواخ و1 كيلو جرام من التبغ الخام.
قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب رقم 24 لسنة 2022 وطلب الراكب التصالح وسدد التعويض الجمركى.
يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.