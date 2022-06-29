جمارك مطار سوهاج الدولي تضبط تهريب كمية من زيوت ومستلزمات السجائر والشيش الإلكترونية

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى، برئاسة عاطف عبد الشافى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت ومستلزمات السجائر الشيش الإلكترونية، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران إير كايرو، اشتبه ناصر أبو ضوية رئيس قسم الأمن الجمركى، وأحمد سامح الشريف مأمور جمرك تفتيش الركاب فى الراكب ع. ع. ع مصرى الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسومًا جمركية، أجاب بالنفى، وبتمرير حقائبه على جهاز X_RAY بمعرفة ناصر أبو الوفا مأمور الفحص، وحسن على أبو الفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام معتمة وأشياء متماثلة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمود الضبع وأحمد سامح ومحمود أبو المواهب رئيس الوردية؛ لتفتيش حقائب الراكب فتبيّن وجود 60 زجاجة زيت سجائر إلكترونية، و480 قطعة من مستلزمات الشيش الإلكترونية بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر محمد متولى، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط للراكب رقم 18 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.