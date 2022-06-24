جمارك مطار سوهاج الدولي تضبط تهريب عدد من السجائر والشيش الإلكترونية ومستحضرات التجميل

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر والشيش الإلكترونية ودبابيس تكميم المعدة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.
ففى اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه وائل عبدالحميد رئيس قسم تفتيش الركاب وهبة حنفى بالأمن الجمركى فى الراكب م. ع . ع مصرى الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق ضرائب ورسوما جمركية أجاب بالنفى.
وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة مصطفى عزوز مأمور الفحص وحسن على الفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة.
وتم تشكيل لجنة جمركية من هشام عبدالمؤمن وموزة جمال وهبهةحنفى تحت إشراف أمير يسرى رئيس الوردية لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 50 دبوسا خاص لجراحات تكميم المعدة و20 سيجارة إلكترونية و9 شيش إلكترونية و10عبوات زيت شيش إلكترونية و10 علبة لتبييض الأسنان و20 زجاجة كريم مغذى للبشرة داخل حقائبه.
وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط للراكب رقم 17 لسنة 2022.
يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركى.