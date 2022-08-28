جمارك مطار سوهاج الدولى تحبط تهريب 40 ساعة بعضها ماركات عالمية

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط عدد من الساعات العادية والثمينة بالمخالفة للقوانين.

ففى أثناء أنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران شركة الجزيرة رقم 715 تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية والحقائب الخاصة بالراكب ر . م . ا مصرى الجنسية والذى بدا عليه علامات القلق والارتباك .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركيه أجاب بالنفي، وتم تمرير امتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى عزوز مأمور الفحص تحت اشراف حسن علي أبو كريشه مدير ادارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة .

وتم العرض على ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة من عمرو السيد أحمد رئيس الوردية وأمل الفالح بسيونى مأمور تفتيش الركاب وعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة بمكافحة التهرب الجمركي وبلال محمد ضاحى رئيس قسم الأمن الجمركي بإشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي.

وتبين وجود 16 ساعة ماركة رولكس يشتبه أن تكون بها أحجار كريمة و 9 ساعة ماركة رادو و15 ساعة ماركات أخرى البعض منها يشتبه أن تكون بها أحجار كريمة بإجمالى 40 ساعة مخبأة داخل حقائبه .

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 26 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.