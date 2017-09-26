جمارك مطار برج العرب تضبط 76 ألف يورو

مها أبوودن تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة سمير صديق فتح الله، مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، من ضبط تهريب ٧٦ ألف يورو مخالفة للقانون.وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية القادمة من ميلانو حيث اشت

مها أبوودن

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة سمير صديق فتح الله، مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، من ضبط تهريب ٧٦ ألف يورو مخالفة للقانون.

وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية القادمة من ميلانو حيث اشتبة أحمد البنا رئيس الوردية فى الراكبة م. ع. ع مصرية الجنسية لظهور علامات القلق والإرتباك عليها

وبتمرير حقائبها علی جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم تأكيد الإشتباه، وبتفتيش الحقائب الخاصة بها تبين وجود مبلغ 76100 يورو مخبأة بين طيات ملابسها بطريقة يصعب الوصول إليها ولم تقر بها الراكبة عند التفتيش

قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 37 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات