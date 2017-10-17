جمارك مطار برج العرب تضبط 40 ألف جنيه

مها أبوودن:تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة سمير صديق فتح الله مدير عام الموانئ الجوية باللتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط تهريب 40 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وق

مها أبوودن:





تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة سمير صديق فتح الله مدير عام الموانئ الجوية باللتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط تهريب 40 ألف جنيه، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى إثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة الخطوط العربية رقم 325 المتجهة إلى جدة اشتبه سعيد محمود مأمور حركة في الراكب ا. ز .أ صيدلى.

وبالتفتيش تبين وجود مبلغ 40 ألف جنيه مخبأة بحذاء ملفوف بين طيات الملابس بداخل الشنطة، قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 45 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.