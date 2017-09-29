جمارك مطار برج العرب تضبط 20 آي فون 8

كتبت مها أبوودنتمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة سمير صديق فتح الله، مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط تهريب ٢٠ هاتفًا آى فون ٨ ، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لعام 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد و

كتبت مها أبوودن

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة سمير صديق فتح الله، مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط تهريب ٢٠ هاتفًا آى فون ٨ ، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لعام 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لعام 1975.

وضبط أثناء إنهاء إجرءات تفتيش ركاب رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من الكويت فجر اليوم الجمعة، عندما اشتبه حمدى راضى مأمور الحركة فى راكب لقصر مدة السفر والعودة وظهور علامات القلق والارتباك عليه.

وبمطالعة جواز السفر وبسؤاله عن وجود أشياء تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الفيزيائى إسلام أحمد حسن، تبين وجود أجسام متماثلة وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 20 تليفون IPhone 8، مخبأة بين طيات ملابسه، وقدرت القيمة بمبلغ 400 ألف جنيه.

قرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 38 لعام 2017 وتحريز المضبوطات.