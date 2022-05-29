جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي طيران ويز اير القادمة من أبو ظبي اشتبه سعيد محمود ورجب بحيري رؤساء الوردية في الراكب ا . ف . س وزوجته ا . ا .ح وشقيقتها ا . ا .ح .وتم تمرير حقائبهم علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وأحمد كامل مأموري الكشف بالأشعة وإسلام قباري مدير الإدارة فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض علي سامح شرباش مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من علي محمد قنبر ومحمود غنيم ومي النشار مأمورى الحركة بحضور محمود فيالة رئيس قسم مكافحة التهريب وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وساري عبد الحليم أمن جمركي وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي، فتبين وجود 46 هاتف محمول مخبأة حول جسد الزوجة وشقيقتها والباقي مخبأة داخل حقائبهم .

وكانت المحاولة الثانية فى نفس الوردية وبنفس اللجنة الجمركية حيث تم ضبط 8 هواتف محمولة مخبأة داخل حقائب الراكب م.ا.م مصرى الجنسية .وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات 162 ألف جنيه، وقرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 17و 18 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.