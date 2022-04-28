تمكن موظفي الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة والعملات المعدنية الأثرية بالمخالفة للقوانين.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة طيران فلاي دبي اشتبه رجب بحيري رئيس الوردية ومحمود الوحش ومصطفي المصري مأموري الفحص بالأشعة في الراكب م.ف.ا مصري الجنسية

وبالعرض على وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالانابة قرر تشكيل لجنة من كل من علي محمد قنبر ومحمد الكوانيني مأموري الحركة وجهاد جلال أمن جمركي و محمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهريب بحضور إسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٣ جهاز ايفون مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعة الراكب .

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة طائرة اسطنبول القادمة اشتبه رجب بحيري رئيس ومحمود الوحش ومصطفي المصري مأموري الكشف بالأشعة في الراكب م . ع . خ مصري الجنسية

وقامت اللجنة ذاتها بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 91 عملة معدنية أثرية ترجع لعصر السلطان العثمانى والسلطان حسين كامل والملك فؤاد والملك فاروق الاول .

واشترك فى الضبط والتقييم والتحريز وليد الشيخ مدير إدارة التعريفة تحت إشراف ايمن فوزي المشرف على التعريفة .

قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٨ و٩ لسنة ٢٠٢٢ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.