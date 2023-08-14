جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بين طيات ملابس راكب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة الاستاذ مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته.
ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران العربية القادمة من ميلانو اشتبه كل من مي النشار ومحمود غنيم رئيس الوردية في الراكب ر . م . ت مصرى الجنسية وبسؤاله .
وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش تبين صحة الاشتباه .
وبالعرض علي مرسي عبد الستار مدير ادارة الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد الجوهري مكافحة تهريب ومحمد جمال أمن جمركي ومي النشار رئيس الوردية لتفتيش امتعة الراكب فتبين وجود 14 شريط بها أقراص مخدرة بين طيات ملابسه .
قرر الأستاذ مصطفي العربي مديرعام جمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 28 لسنة 2023.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.