جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة خطوط طيران شركة العربية اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية و محمد الكوانيني رئيس قسم الوديعه في الراكب ح . م . ا مصرى الجنسية، وبسؤاله عن ما اذا كان يحمل اشياء تستحق رسوم جمركية أجاب بأنه يحمل عملات نقدية قديمة.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود اجسام متماثله وبالعرض على أحمد وحيد مدير الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من جهاد جلال أمن جمركي ومجدي عباس مكافحة تهرب جمركى وأحمد خليفة ومحمود عبد الناصر مأموري الحركة ومحمد جوده رئيس الوردية فتبين وجود عدد 44 عملة قديمة معدنية وفضية ونحاسية اللون بالعرض على لجنة الاثار بالمطار والتي أفادت فى تقريرها بأثرية عدد 11 عملة وخضوعهم لقانون حماية الآثار .قرر الأستاذ مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنه 2023.

كما تمكن موظفو مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة الاستاذ مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أثينا علي رحلة طيران شركة ايجين اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية ف الراكب س . م . م أجنبي الجنسية من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وإسلام رجب مأموري الفحص تلاحظ وجود كثافات مختلفة .وبالعرض علي محمد الشربيني مدير إدارة الجمرك بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً من كريم عصام و محمد عبد السلام ومجدي عباس مكافحة التهرب الجمركي وجهاد جلال بالأمن الجمركى تحت اشراف محمد حلمي رئيس الوردية وأيمن فوزي مدير التعريفة فتبين وجود عدد 116 شريط سايتوتك و 66 قلم انسولين.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 190 ألف جنيه .قرر الأستاذ مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 24 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب والاسواق الحره بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .