جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب سبيكتين وسلسلة ذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الجمارك من ضبط محاولة تهريب 2 سبيكة وسلسلة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب “أ . س . ح” مصري الجنسية .

وبالعرض على سامح شرباش مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من عاصم فتحى رئيس قسم الوديعة ومصطفى الصالحى مأمور الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فلم يتبين وجود شيء فى الحقائب وتبين وجود 2 هاتف محمول بالتفتيش الذاتى للراكب فتم تمررهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد كامل مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة وكثافات بداخل أحد الهاتفين، بفتحه تبين وجود 2 سبيكة ذهبية الأولى بوزن 100جرام تقريبا والأخرى بوزن 30 جرام تقريبا بوزن إجمالى للسبيكتين 130 جرام .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية في الراكب “ا .ص . م” مصري الجنسية نظرا لكثرة تردداته حيث أن آخر سفر له كان قبل يومين بتاريخ 5 مايو 2023 ، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء تستحق ضرائب ورسوم أجاب بالنفي .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وعرض الراكب على جهاز فحص الأفراد بالأشعة بمعرفة محمد صالح ومحمد صلاح شعبان مأموري الفحص بالأشعة أفادا بوجود أجسام غريبة بالأشياء التي كان الراكب يرتديها قبل عرضه على جهاز فحص الأفراد بالأشعة .

وبالعرض على أيمن فوزي المشرف على أعمال التعريفة قام بتشكيل لجنة من تامر الخولي مأمور الحركة ومحمد عبد العليم رئيس قسم التعريفة وبسيوني الأحول مأمور الحركة وطه الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود سلسلة من معدن أبيض وأصفر اللون يشتبه أن نكون من معدن الذهب الثمين بوزن إجمالي قائم 117 جراما تقريبا .

وقرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 19 و20 لسنة 2023 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.