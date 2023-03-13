جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من القطع والسبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة أحمد وحيد حلمى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من القطع والسبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيم
ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طيران الجزيرة تم الإشتباه فى الراكب ع . ص . ت مصري الجنسية بتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود اجسام غريبة وكثافات معتمة.
وبالعرض علي أحمد وحيد حلمي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 6 قطع معدنية وسبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون معدن الذهب الثمين مخبأة داخل ماكينة حلاقة شعر وشاحنها وداخل علبة شيكولاتة مغلفة وداخل رول ورق ألومنيوم وداخل الشراب الذي يرتديه بإجمالي 666 جرام تقريبا .
وقدرت القيمة بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمبلغ مليون و465 ألف و 200 جنيه .
قرر مصطفى العربي مديرعام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2023.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .