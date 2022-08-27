جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبو ظبي علي رحلة طيران خطوط شركة العربية اشتبه من رجب بحيري رئيس الوردية و محمود الشيشيني مأمور الحركة في الراكب ا . م . ا مصري الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء تستحق سداد ضرائب و رسوم جمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم الاخرى أجاب النفي .وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح ابراهيم ومحمد خميس عبدالسلام مأموري الفحص بالأشعة فتم تأكيد صحة الاشتباه .وبالعرض علي سعد عبادي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمود الشيشيني مأمور حركة ومحمود عثمان الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى تحت اشراف مصطفى حسين وجورج شاكر رؤساء الوردية فتبين وجود ٢ كيس شفاف اللون به قطع معدنية صغيرة الحجم فضي اللون خاصة بطب الاسنان مدون على الكيس 1st buccal tubes 0.022 roth monoblock 10000pcs/bag بوزن اجمالي 3 كجم قائم تقريبا.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و 600 ألف جنيها ، وقرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 33 لسنة 2022 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .