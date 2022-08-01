جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقوانين.
ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران ايجن القادمة من اثينا اشتبه رجب بحيري رئيس الوردية في الراكبة ي . ي . ا .وتم تمرير الأمتعة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد كامل مأمور الكشف بالأشعة تحت إشراف إسلام قباري مدير الإدارة فتم تأكيد الاشتباه بوجود كثافات مختلفة.
وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من خالد عبد العزيز وتامر الخولي مأموري الحركة وطه الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي وصالح محمد حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى تحت إشراف رجب بحيري رئيس الوردية وطارق عبد المنعم مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وطاهر بخاطره مدير إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود 17 علبة بإجمالى 270 شريطا من عقار cytotec مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبها .وبلغت قيمة المضبوطات 135 ألف جنيه .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 270 ألف جنيه.
وقرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 31 لسنة 2022 .
ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.