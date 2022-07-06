جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

تمكن موظفو الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة خطوط شركة فلاى دبى اشتبه سعيد محمود رئيس الوردية في الراكب ا . ن . ع مصرى الجنسية وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة من محمود الشيشيني وعاصم فتحي مأموري الحركة وإبراهيم الأحول أمن جمركي ومحمود فيالة رئيس قسم مكافحة التهريب بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى تحت إشراف جورج شاكر رئيس الوردية فتبين وجود ٢٣ جهاز ايفون مخبأة حول جسد الراكب .
وتقدرت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٥٢٢ ألف جنيه.
وقرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بجمرك مطار برج العرب الدولي .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.