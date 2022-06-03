جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى علي رحلة طيران ويز اير اشتبه أحمد سلمان مأمور الحركة وحازم عطاالله مفتش الأمن الجمركي في الراكب م . ع . ا مصري الجنسية.
وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد علي عطيه وكمال عبد الحافظ مأموري الفحص بالأشعة وإسلام قبارى مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الإشتباه.
وبالعرض علي خالد حواش مدير الجمرك بالانابة قام بتكليف خالد عبد العزيز مأمور الحركة بحضور مقدمى الإشتباه وهلال الغزالي مفتش مكافحة التهرب الجمركى وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمد علي مرسي مدير التعريفة وأيمن فوزي المشرف علي التعريفة فتبين وجود 22 هاتف محمول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه وعلى جسمه.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٣٩٢ ألف جنيه.
قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 20 لسنة 2022.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.