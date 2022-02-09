جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

تمكن موظفي الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة اسطنبول القادمة من تركيا اشتبه سعيد محمود رئيس الوردية في الراكب م . م مصري الجنسية ويبدو عليه علامات القلق و الارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها ضرائب او رسوم جمركية او أشياء ممنوعة أجاب بالنفي.وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة خالد بدر مأمور الكشف بالأشعة تحت إشراف اسلام قباري مدير الإدارة فتلاحظ وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة.

وبالعرض علي سعد عبادي مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة من كل من مايكل نبيل وهاني فضل مأمورى الحركة بحضور أيمن فوزي المشرف علي التعريفة ومحمود يعقوب تهريب جمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب وابراهيم الأحول أمن جمركي وهشام مصباح مدير الأمن الجمركي فتبين وجود 45 عبوة أدوية بشرية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و853 ألف جنيه، وقرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهريب جمركي رقم ١ لسنة ٢٠٢٢.

كما تمكن موظفي الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية ومستلزمات طب الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة الطائرة الاماراتية القادمة من دبي استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير بعض حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كل من هاني نادي مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود قطع معدنية متكررة في الحقائب .

وقام احمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية خاصة بزرع الأسنان والاكليريك مخبأة داخل ماكينة قهوة وكميات أخرى داخل اكياس الشيكولاته بأكياس السوق الحرة وكميات أخرى داخل موتور خاص بكرسي الأسنان .

وبالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك قام بتكليف كل من جورج صفوت واحمد عطا الله مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتم ضبط كميات أخري خاصة بحشو الاعصاب والسنفرة وغيرها من مستلزمات الأسنان داخل ملابس الراكب التي يرتديه بإجمالي ٢٩٠ عبوة وكيس ومستلزمات أسنان أخري .

وتم تحرير محضر ضبط جمركي برقم 24 لسنة 2022 ضد الراكبين وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بجمارك الاسكندرية بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي وكذلك تعليمات الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة.