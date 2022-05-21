جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب 11 كيلو من باروكات الشعر الطبيعي

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب 11 كيلو من باروكات الشعر الطبيعي بالمخالفة للقانون.
ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طائرة خطوط شركة العربية ، اشتبه محمود الجزار رئيس الوردية فى الراكب ا . م . ا مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد علي وأحمد كامل مأموري الفحص بالأشعة وإسلام قباري مدير الإدارة فتم تأكيد الإشتباه .
وقام مرسي عبد الستار مدير الجمرك بتكليف عاصم فتحي مأمور الحركة بحضور مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وطه الشهاوي رئيس قسم بالأمن الجمركي وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن فتبين وجود ١١ كيلو باوركات شعر طبيعي داخل أمتعة الراكب، وقدرت قيمة التعويضات ٢٢٠ ألف جنيه.
قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بجمرك مطار برج العرب الدولي.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.