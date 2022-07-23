جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن موظفو الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران الخطوط السعودية اشتبه مصطفى حسين رئيس الوردية في الراكب ا . م . م مصري الجنسية قادم من السعودية.

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش مأمور الفحص بالأشعة ومحمد صلاح زيدان مدير إدارة الكشف بالأشعة بالإنابة فتلاحظ وجود أشياء وكثافات متماثلة.

وبالعرض علي سامح شرباش مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من كل من مايكل نبيل مأمور الحركة ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب ومصطفى حسين رئيس الوردية فتبين وجود ١١٨٦ عبوة مستحضرات تجميل بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وبلغت قيمة التعويضات ٤٠٣ آلاف و٨٠٠ جنيه ، كما قرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية.