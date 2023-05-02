جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية

تمكن موظفو الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة طيران ويز اير اشتبه عادل متولي رئيس الوردية ومحمود الشيشينى رئيس قسم الوديعة في الراكب م . م . ع مصري الجنسية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد بدر وهدير عبدالمنعم مأموري الفحص بالأشعة لم يسفر التفتيش عن شيء وبتفتيشه عن طريق جهاز الفحص الذات أفاد الطاقم بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة معتمة حول جسد الراكب .

وبالعرض على وليد عيسى مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمود غنيم رئيس القسم وهلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمد عثمان رئيس قسم الأمن الجمركي وعادل متولي رئيس الوردية حيث تبين بالتفتيش الذاتي وجود سبيكة وقطعة صغيرة من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون معدن ثمين بوزن بوزن إجمالي 514 جراما.

وعند مواجهه الراكب بما سبق أقر الراكب بأن ما بحوزته عبارة ذهب عيار 24 .

وقدرت القيمة الجمركية بحوالي مليون و542 ألف جنيه .

قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.