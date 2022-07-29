جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب مستلزمات طبية

تمكن موظفو الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية من إحباط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جده علي رحلة طيران خطوط شركة العربية اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في الراكب ط . ص . م مصري الجنسية.. وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش ومحمد صالح مأموري الفحص بالأشعة تم تأكيد صحة الاشتباه .

وبالعرض على وليد عيسي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من كريم صبحي رئيس الوردية وأحمد سلمان وخالد عبد العزيز مأموري الحركة وحازم عطا الله مأمور الأمن الجمركي وهلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى بحضور طارق عبد المنعم مدير أدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى فتبين وجود عدد ٢٠٢٠٠ ضمادة طبية لاصقة للجروح.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢ مليون و ١٠ آلاف جنيه .

قرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .