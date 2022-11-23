جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب 172 ألف ريال سعودي مخبأين في حقائب راكب

تمكن موظفو الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة للقانون، يشملون 172 ألف ريال سعودي و18ألف جنيه مصري و 280 درهما إماراتيا مخبأين في حقائب راكب.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب المغادرين فى إدارة الصادر وليد عيسى مدير إدارة الجمرك بالانابة وبالتنسيق الرائد عمر البشبيشي بإدارة البحث الجنائي تم ضبط ١٧٢ ألف ريال سعودي و١٨ ألف جنيه مصري و ٢٨٠ درهم إماراتي مخباة داخل جراب بمجري حقائب الراكب ا . ع . ع المغادر إلى الشارقة علي رحلة طيران العربية.

وقام بالضبط تامر الخولي ومحمود غنيم مأموري الحركة بحضور مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وعبد الرحيم الأحول بالأمن الجمركي.

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى ٤٦ و٤٧ لسنة ٢٠٢٢.

وفي سياق متصل، وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة علي رحلة طيران شركة الخطوط السعودية اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في راكب.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد حنيش ومصطفي المصري مأموري الفحص تم تأكيد صحة الإشتباه .

وبالعرض علي خالد حواش مدير إدارة الجمرك بالانابة قرر تكليف تامر الخولي وعاصم فتحي مأموري الحركة فتبين وجود عدد ٧٥٠ عبوة مستلزمات طب أسنان مخبأة داخل حقائبه.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٢٢٥ ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.