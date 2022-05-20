جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولتي تهريب عدد من عبوات الأدوية والهواتف

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولتى تهريب عدد من عبوات الأدوية البشرية وهواتف المحمول بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية في الراكب ط. م مصرى الجنسية، وبتمرير أمتعة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أيمن سالم وأمنية عبد النبي تم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على سعد عبادي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من مايكل نبيل ومحمود غنيم مأمورى الجمرك بحضور محمد عثمان أمن جمركي ومحمود يعقوب مكافحة التهرب الجمركي لتفتيش امتعه الراكب فتبين وجود عدد من عبوات الأدوية البشرية (لينبرازا وتاجريسو) والتى تستخدم فى علاج الأورام مخبأة داخل ملابس الراكب ولم يقر عنها .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة خطوط ويز إير الجوية التركية اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية في الراكب ا . س . ا مصرى الجنسية، وقامت نفس اللجنة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 10 هواتف محمولة ماركة آيفون مخباه بين طيات الملابس داخل حقائبه، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمليون 192 ألف جنيه.

قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 14 و15 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي جميع المطارات المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي .