جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل

تمكّن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب الجنسية، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية، اشتبه محمد حلمي، رئيس الوردية، في الراكب ك . م . ع مصري الجنسية. وبسؤاله عما بحوزته من أشياء تستحق الرسوم الجمركية، أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه كمال عبد الحافظ وأحمد عبد الفتاح بطاقم الفحص بالأشعة، لوحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وبالعرض على سعد عبادي، مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من أحمد سلمان ومحمد عبد السلام مأمورى الحركه وإبراهيم الأحول بالأمن الجمركي، ومحمود فياله بمكافحة التهرب الجمركي، بحضور أيمن فوزي مدير إدارة التعريفة، فتبيَّن وجود 310 عبوات من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والألعاب الجنسية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 233 ألفًا و400 جنيه.

قرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.