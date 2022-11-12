جمارك مطار القاهره تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهره الدولي برئاسة مصطفي الجندي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما علي رحلة خطوط الطيران الإيطالية اشتبه محمد محمود عمر مأمور الجمرك المكلف بالعمل بلجنه الخط الاخضر في أحد الركاب القادمين من إيطاليا نظرا لارتباكه الشديد .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أشرف نادي مأمور الفحص بالاشعه فأفاد بوجود مواد عضوية داخل أحد حقائبه .

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير الحركه قام بتكليف اسلام ماهر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود منديل أبيض بداخلة 3 أكياس شفافة اللون بداخل الكيس الأول مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون من الكوكايين المخدر والثاني بداخله مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش المخدر والكيس الثالث بداخلة مادة خضراء اللون يشتبه ان تكون من نبات الماريجوانا المخدر والجميع مخبأ بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب وعرضة علي النيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .