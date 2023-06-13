جمارك مطار القاهرة تضبط 9 محاولات تهرب جمركي لأقراص ومواد مخدرة وأسلحة بيضاء

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء والعملات المعدنية الأثرية والسجائر ومستلزمات الشيش الإلكترونية والأدوات والمستلزمات الخاصة بطب وجراحة العيون بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت تم ضبط 26 عملة من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون معدن الذهب بحوزة راكبة عربية.

أفاد محضر معاينة كل من مروة عبد القادر و نهي مصطفي و فاطمة محمود وأسماء صبحي مفتشي الاثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي برئاسة حمدي همام وكيل وزارة الاثار وهناء المشهور المدير العام بأن العملات تخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 حيث ترجع جميعها للعصر العثماني، قام بالضبط هيثم احمد عبد الحكم و احمد السيد مدين و سارة سمير مأمير الجمرك وكل من احمد صلاح رزق مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة تحت إشراف هاني ابو طالب مدير الحركة.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة بالانابة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضببط 7 سجائر الكترونية بهم زيت الحشيش المخدر و 5 شيكات بدون مبالغ وبدون اسم مستفيد وتوقيع شخص غير الراكب بحوزة راكب أجنبى الجنسية من أصل مصرى قادم من أمريكا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نيويورك، تم الضبط بواسطة كل من محمد السيد قنديل مأمور الجمرك وبدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على الصالة.

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة إسطنبول اشتبه هاني محمود مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زغلول مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام جمال السيد مدير الحركة بتكليف بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من العبوات الدوائية من شرائط و أمبولات، قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من أحمد عبد الواحد و مصطفي صادق و مصطفي حسن و محمود عباس و كريم يوسف و ايمن عصام تحت اشراف اميرة طلبة مدير الحركة وذلك لاستكمال التفتيش وجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 643 شريط وامبول دوائي.

والمحاولة الرابعة كانت فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبى تم ضبط 728 جهاز وعبوة خاصة بالشيش الإلكترونية بحوزة راكب مصرى الجنسية وقام بالضبط عبد الله حمدي مأمور اللجنة الجمركية وأحمد إبراهيم الجمل مأمور الجمرك وإكرامي اشرف مأمور الجمرك وطاهر خفاجي مدير ادارة الفحص بالأشعة، هيثم رجب و وليد حجاج و هبة مصطفي و محمد فتح الله و احمد إبراهيم .

أما المحاولة الخامسة فكانت فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة بالانابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الصين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من هانزو اشتبه مصطفي بحر مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمرفة أنور علي وإسلام الغزالي مامورى الجمرك و محمد صابر رئيس القسم تلاحظ وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام هاني ابو طالب مدير الحركة بتكليف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 955 عبوة ادوات جراحية خاصة بطب العيون وقام بالجرد والتحريز لجنة من علاء خضر و احمد مدين و هيثم محمد و يوسف محمد .

أما المحاولة السادسة فكانت فى الإدارة الرابعة برئاسة تامر قاسم مدير الإدارة بالانابة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط 20 شريط لعقار الترامادول المخدر تركيز 150 مل باجمالي 200 قرص بحوزة راكب مصرى قادم من اليونان على رحلة الخطوط الجوية اليونانية القادمة من أثينا، قام بالضبط مصطفي صادق مأمور الجمرك و جمال السيد مدير الحركة .

والمحاولة السابعة كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة رضا أبو العزم مدير الادارة الثالثة واثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي الحقائب المتخلفة، حيث تقدم احد الركاب لاستلام حقائبة التي تخلفت من رحلة الخطوط السويسرية القادمة من زيورخ، قام محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف احمد عادل مهني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 3 سجائر الكترونية و 3 تانكات بهم زيت الماريجوانا المخدر وعبوتين دوائيتين بلاستيكيتين بهم كمية كبيرة من الاقراص المخدرة وكيس حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا وجهاز صغير به مخدرات، شارك في الضبط علاء عبد الرحمن خضر.

وكانت المحاولة الثامنة فى الإدارة الرابعة برئاسة تامر قاسم مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول اشتبه مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين فى راكبة أجنبية الجنسية من أصل مصرى أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات عضوية وعبوات دوائية داخل حقائب الراكبة، قام جورج الفونس مدير الحركة بتكليف مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 28 عبوة وبوزن إجمالي حوالي كيلو جرام ونصف عبارة عن زجاجات وبرطمانات وعبوات بلاستيكية واكياس بهم زيوت وسوائل واقراص وحلوي وكيك وشيكولاته من مادتي CBD و THC المخدرتين، شارك في الضبط بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك .

وكانت المحاولة التاسعة والأخيرة فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد على السيد مدير الإدارة حيث تم ضبط خنجر ذو نصل معدني و 15 مطواة بحوزة راكب مصرى الجنسية قادم من دار السلام على رحلة خطوط مصر للطيران، قام بالضبط أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية و السيد موسي وخالد محمد مأموري الجمرك و محمد موافي رئيس القسم تحت اشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على الصالة.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى أرقام 130و 132و 133و 134و135و141 و142و143 و144 لسنة 2023.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى