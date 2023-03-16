جمارك مطار القاهرة تضبط 8 محاولات تهرب لعدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لتفتيش الركاب من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء وطلقات الرش والهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل ومستلزمات الكمبيوتر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحالة الأولي كانت فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة بالانابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت اشتبه محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 652 عبوة من مستحضرات التجميل المتنوعة، شارك في الضبط كل من محمود فتحي و احمد الجمل وهيثم رجب والدكتور مؤمن حسن مأمورى الجمرك.

وكانت المحاولة الثانية فى نفس الإدارة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، استوقف محمود فتحي مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم ومحمود شحاتة تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود منظار يركب علي سلاح ناري و 725 من طلقات الرش، افاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بان المنظار محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وان الطلقات يلزم لحيازتهم تصريح من الامن العام.

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من اديس ابابا، اشتبه خالد رمضان مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة ، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد العال مأمور الجمرك تلاحظ له وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام امير مطر مدير الحركة بتكليف ولاء فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود خنجرين لهما نصل بالجراب الخاص بهما افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بانه محظور حيازتهما .

أما المحاولة الرابعة فكانت فى الإدارة الثالثة برئاسة فتحي فوزي مدير الإدارة بالانابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من الدمام اشتبه خالد رمضان مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد العال مأمور الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام امير مطر مدير الحركة بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 409 عبوة دوائية زجاجية وشرائط لدواء panadol شارك في الضبط يوسف أحمد مأمور الجمرك.

وكانت المحاولة الخامسة فى الإدارة الثانية برئاسة احمد أبوبكر فؤاد مدير الإدارة بالإنابة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كينيا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نيروبي استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة ، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عزمي مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف عبد الله حمدي و محمود فتحي مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 3 سيوف لهم نصل معدني و كرباج و 21 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 210 كبسولات.

وكانت المحاولة الثالثة فى نفس الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب في صالة الترانزيت اشتبه محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية قادم من دبى علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي، حاول الدخول الي الصالة الداخلية متجها الي الغردقة، وبتفتيش حقيبة بحوزته، تم ضبط 27 تليفون محمول، وقام أحمد ابو بكر مدير الجمرك بتكليف لجنة من كل من أحمد إبراهيم عمر و محمود فتحي مأمورى الجمرك و بمشاركة كل من محمد سيد أحمد وهبة الله ثروت وياسر عثمان من ادارة الامن الجمركي لاستكمال إجراءات التفتيش وتحرير محضر الضبط.

وكانت المحاولة السابعة فى الإدارة الرابعة برئاسة تامر رمزي قاسم مدير الادارة بالإنابة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط مصر للطيران استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زغلول مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود أجهزة “لاب توب ” داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة بتكليف كريم محمد يوسف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 3 أجهزة لاب توب، وبوضع الاجهزة فقط للتفتيش مرة أخرى علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات متماثلة أكثر من الطبيعي داخل الأجهزة، قرر تامر قاسم مدير الجمرك فتح الاجهزة وتفتيشها من الداخل فتبين وجود 140 وحدة من ال “رامات ” وال “هاردات” مخبأة داخل الاجهزة بعد فكها، شارك في الضبط عماد صلاح مأمور الجمرك.

وكانت المحالة الثامنة فى نفس الإدارة الرابعة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت ، تم ضبط مدار بحوزة راكب مصري أفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 ، تم الضبط بواسطة كل من محمود عباس وعماد صلاح مأموري الجمرك وجمال السيد مدير الحركة المشرف على الصالة.

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٨ محاضر ضبط جمركي أرقام 58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و65 لسنة 2023 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.